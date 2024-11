Roma, Ranieri: “Dybala fa cose meravigliose. Saelemaekers? Giocatore ritrovato”

Ranieri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta: queste le sue parole su Dybala, Pellegrini, Saelemaekers e non solo.

30 novembre 2024

Claudio Ranieri con la Roma, per la 14^ giornata di Serie A, affronterà una delle squadre più in forma del momento: l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il match andrà in scena solamente lunedì 2 dicembre, ma il tecnico ha già parlato di come gestirà il gruppo in conferenza stampa.

Roma, Ranieri su Dybala e Saelemaekers — "Dybala l'ho valutato allenamento dopo allenamento. Sappiamo che il ragazzo può cadere in alcune problematiche e io devo essere pronto a capirle. L'ho fatto uscire a Londra perché avevo bisogno, innanzitutto, di un altro giocatore che mi pressasse e mi chiudesse l'avversario più vicino alla sua area di rigore. Non ho nulla in contrario a dire che quando si è acceso ha fatto delle cose meravigliose perché l'assist per il goal, l'altra azione quando gli abbiamo messo la palla dentro, il tiro che il portiere ha fatto una super parata. So benissimo che invece magari Soulé non ha fatto quelle cose splendide che sa fare Dybala in questo momento. Però mi ha dato tanta corsa, tanta pressione. Per cui io devo valutare bene ogni volta tutto".

🎙️ La conferenza stampa di Ranieri in vista di #RomaAtalanta

— AS Roma (@OfficialASRoma) November 30, 2024

"Saelemaekers? Noi allenatori siamo sempre alla ricerca di quei giocatori che sappiano interpretare più situazioni. Io ho parlato tanto con lui, lui ama molto stare alto sul centro-sinistra, però mi ha detto che si trova bene anche da quell'altra parte. Io lo vedo più proiettato verso l'avanti ma deve aiutare la squadra. A Dovbyk gli ho detto non tornare mai indietro, però ha fatto un recupero strepitoso nel secondo tempo perché si era trovato nell'azione a chiudere. Per cui, ecco, se lo fai una volta mi piace, ma non è che deve correre sempre dietro al suo avversario. Per cui Saelemaekers è un giocatore ritrovato, naturalmente non ha i 90 minuti, però si è visto con che piglio è andato sempre nell'uno contro uno, ha dato il passaggio chiave a Angelino. Stiamo ritornando quelli che i tifosi conoscono".

Le parole su Pellegrini — "Lorenzo lo critichiamo tanto, ma quanti centrocampisti fanno i gol che fa Pellegrini? Per cui in questo momento io aiuto la Roma, perché il mio lavoro è aiutare la Roma. Quanto dura questa situazione? Dipende quando riattacchiamo la spina. Col calcio non si può dire quanto dura questa cosa. E posso dire che già comincia a far gol, a trovare la porta, quando invece sono arrivato non la trovava. Anche l'attaccante lo vedi quando è in forma, come tira prende sempre la porta, quando non è in forma tira magari la palla non la prende bene o tira fuori e adesso lui come tira prende la porta e fa gol, per cui sta cominciando quel processo di ricrescita di cui ha bisogno il ragazzo".