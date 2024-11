Roma, Ranieri: “Voglio una squadra che attacca, i tifosi amano una squadra che tenta di vincere”

Le parole di Ranieri

Sulla partita: "I ragazzi hanno fatto una gran partita, non ero contento di quella disputata col Napoli. A me non piace difendere, dovevamo ribattere colpo su colpo. Non era questo il messaggio che volevo dare a squadra e tifosi. Oggi sono stato ben chiaro, non voglio una squadra che si rinchiude ma che attacca. I tifosi amano di più una squadra che tenta di vincere, poi ci può riuscire o meno. Mi sono spiegato bene e loro hanno risposto alla grande, non si sono mai arresi. Gli ho detto che il risultato è importante ma fino a un certo punto e che non potevano essersi scordati di saper giocare a calcio".