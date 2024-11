L'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Tottenham in Europa League

Alla vigilia del match contro il Tottenham, valevole per la quinta giornata di Europa League, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri. Ecco le sue parole: "Quella contro il Tottenham non sarà una partita facile. Gli Spurs sono in un momento eccellente. Le ultime partite che hanno giocato sono state incredibili. Il Tottenham macina gioca, ti martella, pressa. Io amo questo tipo di calcio. L'allenatore sta facendo un lavoro eccellente e gli faccio i miei complimenti".

Con Ranieri in conferenza stampa anche Hummels. Il tecnico dei giallorossi ha risposto ad una domanda riguardante proprio l'utilizzo dell'esperto difensore tedesco nel match di domani contro il Tottenham: "Hummels è un giocatore incredibile, ha esperienza in Europa e per questo si è presentato in conferenza. Ha fatto i primi 45 minuti, vediamo se ha recuperato. Io comunque sereno sotto questo punto di vista. A Napoli abbiamo perso per un'indecisione, una mancanza di visione di traiettoria.

La squadra non ha giocato male, siamo stati titubanti e abbiamo sbagliato troppi passaggi. Il nuovo allenatore non ha la bacchetta e cambia tutto. La squadra posso dire che sta reagendo, dunque sono moderatamente positivo. Ciò che dobbiamo fare è acquisire quella mentalità di lottare fino all'ultimo secondo".

Verso Tottenham-Roma, le parole di Ranieri alla vigilia — Sull'impiego di Dybala contro il Tottenham: "Dybala non soffre di nessun dolorino. Una cosa è avere Dybala e una cosa è non averlo. Per questo l'ho messo in quei minuti a Napoli. Lui mi ha chiesto di stare con la squadra, altrimenti non lo avrei mai portato a Napoli. Gli ho solo chiesto di non farsi male".

Paulo Dybala durante Napoli-Roma (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Ranieri ha poi spiegato il tipo di lavoro che i suoi centrocampisti dovranno svolgere contro il Tottenham: "Abbiamo studiato il Tottenham, è una macchina che spinge al massimo il suo motore. Dobbiamo essere intelligenti e molto furbi. Dovremo far viaggiare la palla velocemente". Infine, un commento sul difficile momento del Leicester, in crisi proprio come la Roma di Ranieri: "Io quando ho deciso di ritirarmi non mi auguravo di tornare, ma lo avrei fatto solo con il Cagliari o per la mia Roma. E così è stato. Il Leicester ha una squadra all'altezza e mi auguro che torni a giocare come qualche tempo fa".