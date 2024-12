Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato dopo la vittoria contro la Stella Rossa ai microfoni di Sky Sport.

12 dicembre 2024

La vittoria contro la Stella Rossa consente al Milan di lanciarsi nei piani alti della classifica di Champions League. Una partita che ha visto i rossoneri in difficoltà soprattuto dopo la rete del pareggio di Radonjic, con l'ex Torino che ha messo in serio allarme tutto lo stadio Meazza.

Poi la rete di Abraham che ha chiuso la partita e consegnato nelle mani di Fonseca tre punti fondamentali per il prosieguo dell'avventura rossonera in Champions League. La quarta vittoria consecutiva in Europa è di sicuro un passaggio molto importate per l'allenatore portoghese ed ovviamente tutta la squadra che adesso può davvero pensare in grande.

Milan-Stella Rossa, l'accusa Fonseca nel post partita — "Io sono una persona che non si soddisfa solo con il risultato. Sono soddisfatto del risultato, la cosa più importante. Abbiamo vinto, siamo in una buona posizione ma sono stanco di lottare contro queste cose. Non sono soddisfatto della prestazione della squadra", ha detto Fonseca nel post partita ai microfoni di Sky Sport.

Una frecciata, quella dell'allenatore, che non ha un obiettivo ben preciso, almeno non viene rivelato in maniera didascalica dallo stesso Fonseca che decide di rimanere sul vago.

"Io devo parlare con la squadra. Non voglio parlare molto, voglio analizzare ma sono cose che per me sono chiare. Non è una questione tattica o tecnica. Arriviamo qui a questa partita decisiva per noi e avere questa sensazione di non fare tutto per vincere la partita è la peggior sensazione che abbiamo”, ha ancora detto Fonseca ai microfoni di Sky Sport.

Milan-Stella Rossa, l'analisi di Fonseca — “Il problema è che la nostra squadra è una montagna russa. Oggi stiamo bene, domani non lo so. Sembra sempre un testa o croce. È impressionante”, ha ancora specificato l'allenatore che ha di fatto sottolineato l'aspetto caratterialmente poco solido dei suoi ragazzi.

Fonseca, poi, ha proseguito provando ad entrare nel merito della questione: "Questo è il problema. Io so che lavoro tutti i giorni per fare bene. Non so se nella nostra squadra tutti possono dire questo. abbiamo l’obbligo di dare e fare tutto per vincere, e non l’abbiamo fatto. Devo parlare con la squadra di quello che è successo in campo. Loro devono capire che questo non deve succedere", ha detto Paulo Fonseca.