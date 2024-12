Il derby di Manchester è uno dei più attesi in Premier League. Questa la storia di una delle partite più belle.

Gennaro Di Finizio Redattore 14 dicembre 2024 (modifica il 14 dicembre 2024 | 17:35)

Sì accendono così le sfide, con il fuoco di due tifoserie che vogliono il predominio assoluto sulla città. In quel di Manchester la lotta è aperta, la storia è fatta di grandi fasi storiche e di svolte suggestive, il tutto volto a vedere predominare prima l’una e poi l’altra: United e City sono le due compagini che si contendono uno dei derby più affascinanti che si giocano in Inghilterra. Un fascino che in questi anni è diventato sempre più palpabile e ipnotico, visto che fare pronostici su quale delle due alla fine porterà a casa il risultato, è davvero molto difficile.

Storicamente, va detto, ad avere avuto più volte la meglio in termini puramente numerici, è senza dubbio il Manchester United: la squadra dei red devils ha vissuto un periodo storico molto importante, che l’ha vista trionfare sui cugini un numero ben superiore di volte. Tra l’inizio degli anni ‘80 e l’inizio del nuovo millennio, lo United si è imposto in maniera importante, facendo registrare una striscia di vittorie considerevoli.

Visualizza questo post su Instagram

Basti pensare che il City ha rotto gli argini soltanto due volte tra il 1980 e il 2000: testimonianza, questa, di quanto lo United in quegli anni abbia costruito in questi anni uno strapotere che ha reso orgogliosi i suoi tifosi, rendendo questa squadra una delle più amate sul pianeta, al pari di Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona. In Inghilterra si è capito chiaramente in questo lungo periodo storico quanto il Manchester United avesse una voglia irrefrenabile di vincere ad ogni costo, oltre ovviamente a quelle che erano le importanti risorse del club.

Derby di Manchester, la svolta che ha cambiato tutto — Il primo cambiamento nel 2002/2003, quando dopo 13 anni il City vinse il derby di Manchester dopo 13 anni di digiuno totale, con l’ultima partita giocata nel vecchio Stadio Maine Road. Un successo che non apri direttamente le porte ma fu volano di un qualcosa di importante: l’arrivo del thailandese Thaksin Shinawatra, presidente di UK Sports Investments. Da qui il City cominciò ad essere protagonista di una serie di investimenti, per poi arrivare ad un’altra svolta che ha cambiato anche la storia dei derby di Manchester.

Visualizza questo post su Instagram

L’arrivo dell’Abu Dhabi United Group del principe emiratino Mansur bin Zayd Al Nahyan, che acquistò il club per utilizzarlo come canale per promuovere la compagnia aerea Etihad Airways, fu la vera svolta nella storia recente del City.

Mansur bin Zayd Al Nahyan divenne il presidente onorario del club, mentre il suo collaboratore Khaldoon Al Mubarak assunse la carica di presidente esecutivo. Da qui la storia ha visto vestire la maglia dei Citizens calciatori come Aguero, Yaya Tourè, Balotelli ed i recenti De Bruyne, Foden, Haaland, senza contare gli allenatori come Mancini, Pellegrini fino ad arrivare a Pep Guardiola.

Manco a dirlo, il City ha cominciato a vincere in maniera importante, andando quasi a pareggiare quelle che sono le vittorie maturate dallo United nel corso del tempo. Basti pensare che nel 2024, su tre partite il City ne ha vinte due tra FA Cup, Community Shield e Premier League, fotografia abbastanza chiara di quello che è l’ultimo periodo che il derby di Manchester sta vivendo.

Derby di Manchester, la storia scritta dai gol — Oltre ai freddi numeri e i risultati frutto di corsi e ricorsi storici, ci son gli uomini che hanno fatto la storia di un derby storico. Tra questi spicca su tutti la figura di Wayne Rooney, uno dei mattatori storici: basti pensare che l’attaccante inglese è quello che ha segnato più reti nella storia dei derby, con ben undici reti.

Storico ed iconico resta il gol in rovesciata di Rooney proprio durante uno dei derby. Altre tre figure di attesta in questa particolare classifica, ma dall’altra parte del campo: Joe Hayes e Francis Lee hanno messo a segno dieci reti, Bobby Charlton e Sergio Aguero sono arrivati a nove gol. Nomi di campioni che in quel di Manchester hanno lasciato il segno. Ora si aspetta di capire chi potrà prendere il loro posto.