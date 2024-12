Andiamo a scoprire le migliori coreografie realizzate dai tifosi del Manchester City e da quelle dei fan del Manchester United, le due squadre che domani pomeriggio si sfideranno in occasione della stracittadina che, da qualche anno, ha visto...

Giorgio Trobbiani 14 dicembre 2024 (modifica il 14 dicembre 2024 | 15:48)

Andiamo a scoprire le migliori coreografie realizzate dai tifosi del Manchester City e da quelle dei fan del Manchester United, le due squadre che domani pomeriggio si sfideranno in occasione della stracittadina che, da qualche anno, ha visto capovolgere le sue gerarchie con i Citizens molto più vincenti rispetto ai Red Devils.

City-United, le coreografie migliori — Andando a ritroso nel tempo è molto interessante scoprire quali siano le coreografie migliori realizzate dai tifosi del Manchester City negli anni. A balzare in mente prima delle altre è sicuramente quella realizzata dai tifosi del City in occasione della sfida di Champions League contro il Real Madrid dove, attraverso bandierine bianche ed azzurre, è stata ricreata la scritta 'CITY' e il simbolo dello sponsor tecnico della squadra allenata da Pep Guardiola. Anche in quest'anno solare, sempre in occasione della gara contro i Blancos, i tifosi del Manchester City si sono sbizzarriti creando una coreografia dinamica con un bus blu con, a bordo, una figura in stile cartone animato di Phil Foden, stellina della squadra campionessa d'Inghilterra in carica.

We’ve teamed up with #AsahiSuperDry and @OptaAnalyst to produce limited-edition ‘Derby Day Scarves’ 🙌

Available in two versions, they showcase some of City’s biggest Manchester derby wins across men’s and women’s football 🤩 pic.twitter.com/TimtkVyQGL

— Manchester City (@ManCity) December 14, 2024

In casa United invece le coreografie hanno un che di 'leggendario'. Basti pensare allo striscione creato lo scorso anno in onore della scomparsa di Sir Bobby Charlton, leggenda della squadra oggi allenata da Ruben Amorim. Non solo, come per i cugini del Manchester City, anche ad Old Trafford va di moda la coreografia a tutto stadio come successo nel 2013 per l'addio di Sir Alex Ferguson o negli anni precedenti in occasione delle vittorie dei vari titoli, nazionali ed internazionali, della squadra che, soprattutto con il tecnico scozzese, ha avuto le sue fortune nella storia recente.

Best in the world 🇾🇪

Eternally grateful for your support, Reds. Safe journey home ❤️#MUFC || #UELpic.twitter.com/uV3mH4ygUs

— Manchester United (@ManUtd) December 12, 2024

Manchester City-Manchester United: il derby fra blu e rossi Le sciarpate, bianche e blu contro bianche e rosse, hanno da sempre contraddistinto il derby della città di Manchester, ma non solo. Negli anni molti sono stati anche i gesti tecnici che hanno fatto la storia di questa sfida. Il più iconico è di sicuro quello realizzato da Wayne Rooney. L'ex attaccante dei Red Devils, nel 2011, si è reso protagonista di un'incredibile rovesciata che ha consegnato la vittoria alla squadra, allora, ancora in mano a Sir Alex Ferguson.