Man City, ex medico a processo per aver rubato circa 100mila euro

David McNally, che ha fatto parte del team medico del Manchester City per quattro anni, è sotto processo in Inghilterra per i furti e ha ammesso di aver rubato almeno 91mila euro di attrezzature dalla squadra, messe poi in vendita su eBay.

Davide Capano Redattore 12 dicembre 2024 (modifica il 12 dicembre 2024 | 11:57)

Il Manchester City, che sta attraversando la più grande crisi dell'era Pep Guardiola, non fa notizia solo in Inghilterra per la scarsa forma della squadra.

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City (Foto di by Valerio Pennicino/Getty Images)

Un ex medico del club, David McNally, infatti, è attualmente sotto processo per aver rubato quasi 100mila euro di attrezzature, che ha poi messo in vendita su eBay. A riportarlo è il Mirror.

City, ex medico a processo — McNally faceva parte dello staff medico dei Citizens ed era anche membro del North West Ambulance Service (NWAS) del Manchester City. Il medico avrebbe rubato gli scarpini ufficiali dei giocatori, l'attrezzatura medica e l'abbigliamento sportivo da varie stanze dello stadio.

McNally, inoltre, avrebbe ottenuto un profitto di oltre 29mila euro dalle vendite sulla piattaforma web, e il medico ha ammesso la sua colpevolezza davanti alla Manchester Magistrates' Court nella giornata di mercoledì 11 dicembre. Il valore delle attrezzature rubate alla società, che l'accusa ha stimato in oltre 121mila euro e la difesa del medico in 91mila euro, deve ancora essere determinato.

Le parole del procuratore Steve Woodman — "Si tratta chiaramente di una violazione della fiducia per un periodo di tempo significativo - ha spiegato il procuratore Steve Woodman -. La squadra di sicurezza ha dichiarato che gli oggetti sottratti comprendevano pistole per massaggi, calze compressive, otto magliette autografate per un valore di circa 9.700 euro e uno striscione utilizzato nella Champions League 2021/2022, anch'esso autografato dalla squadra".

"In squadra si chiedevano dove fosse finita tutta quella roba. C'erano anche scarpe da calcio ufficiali e già pronte per giocatori come Sergio Aguero e Aymeric Laporte", ha concluso Woodman.

Quando sono nati i sospetti? — I sospetti di McNally sono iniziati quando una tuta da ginnastica del team femminile è scomparsa nel febbraio 2023. Le telecamere hanno identificato il medico, dando il via a un'indagine che ha scoperto come McNally stesse vendendo gli articoli su eBay. La polizia si è recata a casa del medico e ha scoperto che era in possesso di tutte le attrezzature scomparse dal club.

La prossima udienza del medico sarà nel febbraio 2025 e si ipotizza che possa rischiare il carcere. A suo favore c'è il buon curriculum di McNally fino a questi eventi, con 15 anni di servizio ineccepibile come paramedico.