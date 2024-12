Mancini non lo ha voluto ai tempi del City: ora li sfida in Coppa del Mondo

Una nuova competizione porta con sé una ventata di indiscrezioni, curiosità, storie e retroscena. Una di queste è legata alla carriera di Mbaye Niang, ma dobbiamo tornare all'estate del 2012. Dopo essersi messo in mostra con la maglia del Caen, in Francia, l'attaccante classe 1994 è uno dei talenti più luminosi del calcio europeo. Su di lui ci sono tutti i club del Vecchio Continente, fra i quali anche il Milan ed il Manchester City. Un'operazione potenzialmente da sei milioni di sterline per Niang all'Etihad, ma Roberto Mancini, manager dei Citizens e fresco vincitore della Premier League, preferì non affondare per quel talento che, poi, andò proprio al Milan. In rossonero Niang ha vissuto molti alti e bassi confermando solo in una piccola parte le grandissime aspettative che si erano create attorno al suo talento.