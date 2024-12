Tottenham-Chelsea, Maresca: “Non possiamo competere con Liverpool, City e Arsenal”

Nonostante il secondo posto in classifica e il clamore mediatico che vede il Chelsea potenzialmente in corsa per la Premier League, Maresca mantiene una visione pragmatica: “Ho detto che non credo siamo pronti per competere con Arsenal, Liverpool e [Manchester] City. Non stiamo pensando ad aprile, maggio o giugno. È troppo presto. Le cose possono cambiare rapidamente nel calcio”. Un messaggio chiaro, che serve a tenere alta la concentrazione dei suoi giocatori e a spostare la pressione sui giganti della Premier League.