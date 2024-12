Chelsea, Maresca: “Scudetto? Siamo lontani da Liverpool, City e Arsenal”

Nel post-partita del rocambolesco derby vinto per 4-3 contro il Tottenham , Enzo Maresca ha voluto sottolineare l’importanza della presenza dei tifosi. “È per loro”, ha dichiarato con un sorriso soddisfatto. “Ho detto questa settimana che stavamo lavorando per renderli felici e oggi possono esserlo” . Parole che confermano quanto il tecnico tenga al legame tra squadra e tifoseria

Corsa al titolo: piedi per terra

Maresca, però, mantiene i piedi per terra quando si parla di possibile corsa al titolo. “Arsenal, City e Liverpool probabilmente non commettono errori - come quello di Cucurella. Per essere seri, noi non siamo pronti, siamo lontani da queste squadre”, ha ammesso. “Ma ci concentriamo giorno per giorno e cerchiamo di migliorare la squadra”. Un approccio umile ma ambizioso, che riflette la volontà di costruire un Chelsea competitivo e solido, non nell’immediato, ma sul lungo termine