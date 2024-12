Tutti lo ricordiamo con la maglia della Juventus nella stagione 2008/2009. Olof Mellberg, 47enne ex difensore svedese, dopo aver salutato il Brommapojkarna è pronto per una nuova avventura in MLS: è il nuovo allenatore del St. Louis City

Nuova avventura in panchina fuori dall'Europa per Olof Mellberg. Il 47enne tecnico svedese, ex difensore di Aston Villa, Juventus, Olympiacos e Villarreal (tra le altre), ha salutato il Brommapojkarna per trasferirsi in Major League Soccer. Mellberg, infatti, è stato nominato allenatore del St. Louis City SC.

Questo il comunicato del club americano con cui ha ufficializzato l'arrivo in panchina dell'ex difensore bianconero: "Oltre a essere un leader molto rispettato, sia in campo che fuori, Mellberg porta con sé oltre cinque anni di esperienza, nei quali ha dimostrato capacità di fornire risultati superiori alle aspettative".

Non si sono fatte attendere le prime parole di Mellberg da nuovo allenatore del St. Louis: "Sono emozionato, è una grande opportunità. Non vedo l'ora di costruire sulle fondamenta già presenti e grazie al massiccio supporto dei tifosi, che daranno a questa squadra l'energia per avere successo".

Mellberg vola in America — Mellberg ha iniziato la sua carriera di allenatore nel 2016 nel Brommapojkarna, club svedese con sede nella capitale Stoccolma. Con la formazione rossonera, che vanta uno dei migliori settori giovanili in Svezia (dal club sono usciti giocatori come Viktor Gyökeres, Dejan Kuluseveski e Albin Ekdal) Mellberg ha collezionato 43 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte in 66 partite complessive.

L'esperienza in Danimarca al Fremad Amager è durata un paio di mesi nel 2019, con l'allenatore svedese che ha racimolato 3 vittorie, 3 pareggi e 2 ko in 8 match. Tra settembre 2019 e dicembre 2020 Mellberg ha guidato l'Helsingborgs IF in 38 partite (8 vittorie, 11 pareggi e 19 sconfitte). Nel gennaio 2023 il ritorno al Brommapojkarna che ha trainato per altre 70 partite, ottenendo 23 successi, 15 pareggi e 32 sconfitte.

Olof Mellberg, ex difensore della Juventus (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Da calciatore il possente difensore svedese (38 presenze e 2 gol con la maglia della Juventus nella stagione 2008/2009) ha vinto un campionato svedese e una Coppa di Svezia con l'AIK Stoccolma, due campionati greci e una Coppa di Grecia con l'Olympiacos. A livello internazionale Mellberg ha conquistato una Coppa Intertoto Uefa con l'Aston Villa nel 2001. Da allenatore ha guidato il Brommapojkarna al ritorno nel massimo campionato svedese (Allsvenskan) vincendo il campionato di seconda serie (Superettan) nel 2017.