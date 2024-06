Lo scherzo è stato servito...dal direttore di gara. Sì proprio così. L'arbitro Filip Dujic da Toronto, durante il match tra St. Louis City e Atlanta United di Major League Soccer, ha trollato il pubblico dello stadio CITYPARK...

Il direttore di gara ha comunicato la decisione del VAR via microfono così: "Non c'è fuorigioco". I tifosi di casa hanno subito esultato, ma pochi secondi dopo ecco la freddura: "Tuttavia, è stato segnalato un fallo nell'avvio dell'azione. Gol non valido". (Fonte Video Account X Kyama).