City-United, dove vedere il derby di Manchester in diretta tv

Due squadre in evidente difficoltà: il City alle prese con la crisi più importante della gestione Guardiola, i Red Devils affidati a Ruben Amorim che ha preso il posto di recente, dell'esonerato ten Hag

Vincenzo Bellino Redattore 12 dicembre - 01:45

In Premier League è una delle partite più attese dell'anno, è lo scontro tra due filosofie opposte, due stili differenti, due modalità diverse di vivere il calcio, entrambe però accomunate dalla passione. Da una parte il Manchester City di Pep Guardiola, l'azzurro Citizen degli Sky Blue, dall'altra il rosso fuoco del Manchester United, i Diavolid'Inghilterra che da anni sognano di mettere fine al dominio degli storicirivali, ma senza risultati.

Manchester City, è crisi nera per Guardiola — Chissà che la svolta non possa arrivare domenica pomeriggio all'Etihad Stadium (calcio d'inizio ore 17:30). È senza dubbio il momento più difficile della gestione Guardiola ai Citizens, reduci da sette sconfitte nelle ultime dieci partite disputate tra Premier League, Carabao Cup e Champions League. Anche la Juventus di Thiago Motta ha gonfiato il petto contro De Bruyne e compagni, ko 2-0 allo Stadium. In campionato la situazione non è delle migliori, visto che dopo 15 giornate il Manchester City ha otto punti di ritardo dal Liverpool, che però dovrà recuperare il derby del Merseyside con l'Everton.

Manchester United, neanche Amorim ci è riuscito — Non è soddisfatto della prima parte di stagione anche il Manchester United che ha già dato il ben servito a ten Hag e affidato la panchina a Ruben Amorim. I Red Devils nelle ultime due gare di Premier League hanno rimediato due sconfitte contro Arsenal e Nottingham Forest e cercheranno di risalire la china nella gara più attesa dell'anno. L'ex condottiero dello Sporting Lisbona ha già sconfitto la squadra di Pep Guardiola qualche mese fa in Champions League, quando si trovava ancora alla guida dei biancoverdi. Lo ha fatto una volta e chissà che non riesca a ripetersi.

Citizens in vantaggio nei precedenti — Negli ultimi cinque precedenti disputati all'Etihad, il Manchester City si è imposto quattro volte su cinque: due volte in Premier League e uno in finale di FA Cup nel 2023. Tuttavia i Red Devils, proprio nell'atto conclusivo della FA Cup dello scorso anno, si sono vendicati, trionfando 2-1. Un successo che a sua volta, è stato prontamente rivendicato dai Citizens in Community Shield, vinta dalla squadra di Guardiola ai calci di rigore.

Manchester City-Manchester United, le probabili formazioni — MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Gvardiol, Rico Lewis; Bernardo Silva, Gundogan; Doku, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Onana; Yoro, De Ligt, Martinez; Diallo, Casemiro, Mainoo, Dalot; Fernandes, Rashford; Zirkzee. Allenatore: Ruben Amorim

City-United, dove vedere il derby di Manchester in diretta tv — MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED DIRETTA LIVE - Il big-match della 16ª giornata di Premier League è in programma domenica 15 dicembre (calcio d’inizio ore 17:30) all’Etihad Stadium. Il Manchester City ospita il Manchester United nel derby di Manchester n°195. Red Devils in vantaggio nel bilancio complessivo degli incontri con 79 successi, a fronte di 53 pareggi e 62 vittorie dei Citizens. Dove sarà possibile vedere il derby di Manchester? Il derby tra Manchester City e Manchester United sarà trasmesso da Sky su questi canali: Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 4K (213). In alternativa i telespettatori potranno seguire il confronto tra Guardiola e Amorim anche in streaming tramite l'app di Sky Go e su Now, scaricabile su pc, tablet e smartphone.