Ufficiale: Erik Ten Hag è stato esonerato dal Manchester United

Erik Ten Hag è stato sollevato dal suo incarico di allenatore del Manchester United: il club lo ha fatto sapere attraverso un comunicato.

Lorenzo Maria Napolitano 28 ottobre - 13:07

Notizia dell'ultima ora arriva dall'Inghilterra: Erik Ten Hag è stato esonerato dal Manchester United. Il club ha comunicato questa drastica decisione attraverso un comunicato ufficiale sui suoi profili social. Di seguito la nota dello United:

"Erik ten Hag ha lasciato il suo ruolo di allenatore della prima squadra maschile del Manchester United. Erik è stato nominato nell'aprile 2022 e ha guidato il club a due trofei nazionali, vincendo la Carabao Cup nel 2023 e la FA Cup nel 2024. Siamo grati a Erik per tutto quello che ha fatto durante il suo tempo con noi e gli auguriamo buon lavoro per il futuro.Ruud van Nistelrooy assumerà la direzione della squadra come allenatore ad interim, affiancato dalla squadra attuale mentre viene assunto un allenatore permanente".

Disastro Manchester — Questa è l'ennesima presa di posizione da parte della dirigenza dei Red Devils, dopo la decisione di licenziare anche Sir Alex Ferguson. Il rapporto con Ten Hag, comunque, non era più dei migliori, neanche con i tifosi. Il tecnico, nonostante i trofei conquistati, era stato spesso accusati dai supporter per via delle sue scelte, ritenute discutibili.

Il tecnico olandese lascia lo United con 11 punti in classifica, conquistati in ben 9 giornate di Premier League. Un bottino davvero troppo povero per una squadra dal valore dello United, che sta occupando, pensate, il quattordicesimo posto nel campionato inglese. La lotta al titolo, o comunque ai vertici della classifica, infatti, sembra soltanto un miraggio al momento.