Il Manchester City è sempre più inarrestabile e riscrive una nuova pagina nella storia della Champions League. Alla squadra di Pep Guardiola, che nei giorni scorsi si era detto incerto sul suo futuro in Inghilterra , sono bastati appena 3 minuti di gioco per andare in vantaggio sullo Sparta Praga.

A sbloccare il match ci ha pensato Phil Foden, con un diagonale dal limite dell'area che si è insaccato proprio nell'angolino più lontano. Poi nel secondo tempo è partita la festa dei padroni di casa e il protagonista principale è chiaramente Erling Haaland. Il gigante norvegese segna prima al 58' con un colpo volante da karateka, degno del miglior Ibrahimovic, e poi 10 minuti dopo mette a referto l'ennesima doppietta. Haaland arriva così a 44 reti segnate in 42 presenze in Champions League: numeri davvero allucinanti. Nel mezzo c'è spazio per il colpo di testa di John Stones, che si regala una gioia personale. Passerella finale per Matheus Nunes, che trasforma un calcio di rigore nei minuti finali. Al triplice fischio il tabellino dice 5-0.