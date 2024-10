Pep Guardiola potrebbe lasciare il Manchester City la prossima estate: spunta il nome di Xabi Alonso per sostituirlo.

Il Manchester City guarda a quello che sarà il post Guardiola . L'allenatore spagnolo ha dato tanto ai citizens e la sua presenze non sarà eterna, ecco perchè la società sta pensando ad un profilo valido che possa effettivamente prendere il suo posto.

Certo, impresa ardua considerando lo spessore dell'allenatore e quanto è riuscito a vincere proprio con il Manchester City: Guardiola è stato di fatto colui che ha permesso al club inglese di imporsi in maniera importate ma soprattutto continuativa nel tempo.

Il club ha ovviamente intenzione di far fruttare il lavoro dell'allenatore spagnolo, dando la sua eredità tra le mani di chi possa effettivamente farla fruttare e renderla sostenibile nel tempo.

Manchester City, per il dopo Guardiola si pensa a Xabi Alonso

Il contratto di Guardiola scadrà alla fine di quest'anno, di rinnovo ancora non si parla ed anzi c'è chi sostiene che la storia tre la parti finirà proprio con il naturale scadere dell'attuale accordo. Il Manchester City ovviamente deve lavorare per non farsi cogliere impreparato qualora Guardiola decida effettivamente di prendere un'altra strada la prossima estate.