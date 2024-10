Guardiola sul futuro al City: “Non ho ancora deciso. Una parte di me va via con Begiristain”

Alla viglia della sfida contro i Wolves, l'allenatore catalano ha parlato del suo futuro: "Devo ancora decidere, ma quando saprò qualcosa di più informerò la stampa. La mia unica priorità ora è la partita con il Wolverhampton"

Nancy Gonzalez Ruiz 18 ottobre - 18:33

Pep Guardiola, alla viglia della sfida contro il Wolverhampton, in programma per domenica 20 ottobre alle h.15:00, è tornato a parlare del suo contratto al Manchester, in scadenza a giugno 2025.

"Non ho ancora deciso" Il tecnico ex Barcellona e Bayern Monaco continua a glissare sul suo futuro: "Ad oggi sono l’allenatore del Manchester City. Il resto non ha importanza. Devo ancora decidere il mio futuro, ma quando saprò qualcosa di più informerò la stampa. Al momento non ci sono novità. La mia unica priorità ora è la partita con il Wolverhampton. Il club non mi sta facendo pressione. Mi hanno dato tempo di decidere e non creerò problemi alla società sulla mia eventuale firma. Agiamo tutti negli interessi del club".

Sull'addio di Txiki Guardiola ha infine commentato l'addio del direttore sportivo Txiki Begiristain a fine stagione. Al suo posto arriverà Hugo Viana, attuale ds dello Sporting Lisbona: "Senza Txiki se ne va anche una parte di me. Mi mancherà molto, soprattutto per il suo equilibrio. Quando perdevo, volevo distruggere tutto, e lui mi diceva sempre di prendermi un momento. In tutte le famiglie bisogna andare avanti, e anche il club andrà avanti".