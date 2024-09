È vigilia di Champions League anche per il Milan di Fonseca . Il tecnico portoghese, al fianco di Leao, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata trasferta sul campo del Bayer Leverkusen campione di Germania. L'allenatore ha risposto anche alle dichiarazioni odierne di Xabi Alonso .

Fonseca pre Bayer Leverkusen-Milan: "Non possiamo permetterci errori"

Fonseca ha esordito così in conferenza: "Io ho sempre fiducia, ma so che le partite di Champions League sono diverse. Oggi ho sentito Xabi Alonso e le parole sulle squadre italiane in Europa sono sempre le stesse: difesa, organizzazione e contropiede. Noi vogliamo essere qualcosa di diverso. Domani difenderemo perché affrontiamo una squadra forte, ma quando abbiamo la palla faremo le nostre cose. Sono molto curioso di vedere la mia squadra in un contesto diverso". E sulla partita di domani: "Cosa non ripetere rispetto al Liverpool? Contro queste squadre non puoi permetterti errori difensivi. Inoltre dobbiamo essere più precisi e cinici negli ultimi metri".