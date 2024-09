All'alba, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza , sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano, hanno eseguito 18 arresti e numerose perquisizioni nell'ambito di un'importante operazione contro le infiltrazioni mafiose nelle tifoserie organizzate. Tra i fermati figurano i leader delle curve di Inter e Milan , oltre al bodyguard del cantante Fedez (quest’ultimo non coinvolto nelle indagini). Gli indagati sono accusati di associazione a delinquere con aggravante mafiosa, estorsione, lesioni e altri reati legati al mondo del calcio.

L'operazione è scattata dopo mesi di indagini in seguito all'omicidio di Antonio Bellocco , noto esponente del tifo organizzato interista e affiliato alla 'ndrangheta , ucciso il 4 settembre a Cernusco sul Naviglio da Andrea Beretta , anch'egli figura di spicco della curva nerazzurra. Le indagini della Procura hanno evidenziato come l'omicidio rappresentasse un segnale di tensioni interne tra gruppi legati al crimine organizzato calabrese.

Estorsioni e affari illeciti fuori San Siro

Le accuse includono la gestione illecita di attività intorno allo stadio di San Siro, come le estorsioni sulla vendita dei biglietti, il controllo dei parcheggi e accordi tra gruppi ultras di Inter e Milan per la vendita di bibite. Tra gli arrestati spiccano Marco Ferdico, vicino a Bellocco, e Luca Lucci, capo ultrà del Milan noto per una fotografia del 2018 con Matteo Salvini durante una festa della Curva Sud.