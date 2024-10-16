L'ex scout del Real Madrid ha rivelato che Florentino Pérez punta ad acquistare Erling Haaland, nonostante l'arrivo di Mbappé. Si preannuncia una lotta di mercato con il Barcellona, anch'esso interessato al bomber norvegese.
Manolo Romero, ex osservatore del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a la Cadena Ser, in cui ha rivelato un'indiscrezione che potrebbe scuotere il mondo del calcio. Afferma Romero, infatti, che il Presidente del Real Madrid Florentino Pérez - nonostante l'acquisto di Mbappé - sogna il gigante norvegese Erling Haaland. Si creerebbe così una coppia da sogno, un binomio mai visto prima nella storia del calcio.
Le parole di Romero"L'obiettivo massimo di Florentino Perez è Haaland. Quando il presidente vuole qualcosa, la ottiene." Queste sono state le prime parole di Manolo Romero, sottolineando l'incredibile potenza calcistica ed economica di uno dei presidenti più vincenti e celebri della storia dello calcio. Florentino, tra l'altro, non è nuovo a colpi di mercato sensazionali. Soltanto il suo nome è sinonimo di grandi operazioni, da Cristiano Ronaldo a Gareth Bale, passando per Luka Modrić (citando i più recenti) al recente ingaggio di Kylian Mbappé. Inoltre, le eventuali sanzioni che il Manchester City potrebbe ricevere per violazioni del Fair Play Finanziario potrebbero influenzare la situazione. Non solo, potrebbe giocare un ruolo decisivo nella vicenda anche la permanenza (o il trasferimento) di Pep Guardiola.
La possibile sfida di mercato al BarcellonaL'acquisto di Haaland, tuttavia, non sarà una passeggiata. Hanno inchiodato da tempo gli occhi su di lui anche in quel di Barcellona, con Joan Laporta che sogna di ricreare una rivalità in p
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