Manolo Romero, ex osservatore del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista a la Cadena Ser, in cui ha rivelato un'indiscrezione che potrebbe scuotere il mondo del calcio. Afferma Romero, infatti, che il Presidente del Real Madrid Florentino Pérez - nonostante l'acquisto di Mbappé - sogna il gigante norvegese Erling Haaland. Si creerebbe così una coppia da sogno, un binomio mai visto prima nella storia del calcio.

Le parole di Romero

. Quando il presidente vuole qualcosa, la ottiene." Queste sono state le prime parole di Manolo Romero, sottolineando l'incredibile potenza calcistica ed economica di uno dei presidenti più vincenti e celebri della storia dello calcio. Florentino, tra l'altro, non è nuovo a colpi di mercato sensazionali. Soltanto il suo nome è sinonimo di grandi operazioni, da Cristiano Ronaldo a Gareth Bale, passando per Luka Modrić (citando i più recenti) al recente ingaggio di Kylian Mbappé. Inoltre, le eventuali sanzioni che il Manchester City potrebbe ricevere perpotrebbero influenzare la situazione. Non solo, potrebbe giocare un ruolo decisivo nella vicenda anche la permanenza (o il trasferimento) di Pep Guardiola.

Florentino Pérez, 77 anni, Presidente del Real Madrid. (Foto di Eric Alonso/Getty Images)

La possibile sfida di mercato al Barcellona