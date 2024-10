Messi, un 2024 da record e l’annuncio: “Ci sarò al prossimo Mondiale”

Una serata da sogno per Lionel Messi che dopo la performance deludente contro il Venezuela , si riscatta alla grande. La Pulce realizza la sua 10ª tripletta in campo internazionale e raggiunge quota 846 gol, rispondendo a Cristiano Ronaldo , che era andato a segno nel 3-1 del Portogallo contro la Polonia , la scorsa settimana. Un 2024 da record per l'otto volte vincitore del Pallone d'Oro, protagonista in Nazionale e con l' Inter Miami . 22 reti e 14 assist realizzati.

"Ci sarò al prossimo Mondiale"

UnMessi d'altri tempi, carico come non mai. Il capitano dell'Argentina prima trascina la Nazionale contro la Bolivia con tre gol e due assist, poi tranquillizza giornalisti, media e tifosi: "So che la gente mi ama e canta il mio nome ogni volta che indosso questa maglietta. Questa è una benedizione. Ritiro? Come ho già detto in precedenza, ci sarò al prossimo Mondiale, sarà la mia ultima Coppa del Mondo. Resto sicuramente".