Argentina, Scaloni: “Spero che il Venezuela possa qualificarsi al Mondiale”

Rallenta la corsa dell' Argentina verso il Mondiale 2026 . I Campioni del Mondo in carica, dopo il ko con la Colombia , non sono andati oltre l'1-1 nella trasferta di Maturin contro il Venezuela . Il vantaggio siglato da Otamendi ha illuso l'Albiceleste, raggiunta nella ripresa da un gol del solito Rondon .

Otamendi apre, Rondon risponde

Che non sarebbe stata una serata semplice per l'Argentina lo si capisce subito. La gara col Venezuela, infatti, viene posticipata di mezz'ora per l'allagamento del terreno verde di gioco. Sotto il diluvio di Maturin la squadra di Scaloni sblocca alla prima occasione: l'estremo difensore della Vinotinto smanaccia la punizione insidiosa di Messi, ma il pallone carambola sui piedi di Otamendi che insacca al 13'. I padroni di casa però non demordono e sfiorano il pari alla mezz'ora con Rondon, sul quale è decisivo l'intervento di Pezzella e sul finire del primo tempo ancora con l'attaccante del Pachuca, sul quale questa volta salva Rulli.