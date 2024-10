Un’amichevole… poco amichevole: folle rissa in U15 fra Argentina ed Ecuador

In vista del campionato di categoria, che comincerà fra una settimana in Bolivia, era in programma un test amichevole fra le selezioni Under 15 di Argentina ed Ecuador. Una partita che però ha preso una piega inaspettata.

Il peggio, però, s'è scatenato quando c'è stato il triplice fischio, perché il terreno di gioco si è trasformato in un enorme ring, in cui tutti se le davano con tutti . Oltre ai giocatori, sono intervenuti i rispettivi staff tecnici, e anche altre persone senza uniforme. La sicurezza ha naturalmente faticato a riportare l'ordine: con calma, sono riusciti a riportare la situazione alla normalità. Fra le immagini più grottesche, quella di un giocatore dell'Ecuador che brandiva la bandierina del calcio d'angolo, mentre si scagliava contro i coetanei argentini.

Questa amichevole era prevista come preparazione stagionale per il prossimo campionato sudamericano di categoria under 15, che si giocherà in Bolivia. Argentina ed Ecuador saranno nello stesso girone, il gruppo B, insieme a Brasile, Venezuela ed Uruguay. Si spera che non ci sarà nessuna rivincita oltre a quella che si disputerà con il pallone...