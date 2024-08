Francia-Argentina finisce in rissa, Henry: “Non è la rivincita del Mondiale”

Francia Argentina finisce in rissa: les Blues si qualificano in semifinale, ma nel finale un fallo di Beltran scatena un parapiglia. Thierry Henry chiede scusa al triplice fischio

Henry chiarisce: "Non è la rivincita del Mondiale"

Nel post-partita l'allenatore della selezione under-23 transalpina, l'ex Arsenal e Barcellona Thierry Henry, si è scusato ai microfoni di France Tv: "Gli scontri? Conoscete gli argentini meglio di me. Chiedo scusa da parte mia perchè non era quello che volevo, ma non potevo controllarlo. Rivincita del Mondiale? No, non lo è, parliamo di due squadre completamente diverse".