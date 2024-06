Messi risponde a Mbappé: “Europeo difficile? Il Mondiale lo ha vinto l’Argentina…”

In una lunga intervista concessa ai microfoni di ESPN Lionel Messi ha parlato del suo futuro all’Inter Miami, della possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici con l’Argentina e ha risposto per le rime al suo ex compagno di squadra...

Vincenzo Bellino Redattore 13 giugno 2024 (modifica il 13 giugno 2024 | 08:10)

In una lunga intervista concessa ai microfoni di ESPN Lionel Messi ha parlato del suo futuro all'Inter Miami, della possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici con l'Argentina e ha risposto per le rime al suo ex compagno di squadra Kylian Mbappé: tra Europeo e Mondiale non c'è paragone per la Pulce.

Messi: "L'Inter Miami sarà la mia ultima squadra" — Nessun ritorno romantico al Barcellona o al Newell's Old Boys, l'Inter Miami sarà l'ultima squadra di Lionel Messi che chiuderà la sua carriera in America: "Il tempo passa anche per me, ma per il momento non penso al ritiro. Ho fatto questo per tutta la vita, allenamenti, partite, è normale che ci sia un po' di paura che un giorno tutto potrebbe finire. America? Il Mondiale vinto con l'Argentina mi ha spinto ad andare a giocare oltreoceano".

Niente Olimpiadi — Copa America e poi sarà nuovamente a disposizione dell'Inter Miami del Tata Martino. Sfuma la possibilità di partecipare alle Olimpiadi per Lionel Messi: "Ho parlato con Mascherano e la verità è che entrambi abbiamo capito la situazione. È difficile pensare alle Olimpiadi in questo momento perché siamo in Copa América. Sarebbero due, tre mesi consecutivi senza il club, e soprattutto non ho l'età per giocare in tutto . Devo scegliere con attenzione, sarebbe troppo giocare due tornei di seguito"

"Mondiale più difficile da vincere" — Nel corso dell'intervista Messi ha risposto anche al suo ex compagno di squadra Mbappé che alla CNN ha parlato dell'imminente Europeo e di come sia una competizione molto difficile da vincere. Il capitano dell'Argentina però la pensa diversamente: "Diceva che le sudamericane non giocavano partite di alto livello, che a giocarsi i Mondiali son sempre squadre europee, ma il Mondiale lo ha vinto l'Argentina. L'Europeo è molto importante, ma non partecipano Argentina, Brasile e Uruguay che in tre hanno vinto dieci Mondiali. Le migliori squadre giocano ai Mondiali, c'è una ragione se tutti vogliono essere campioni".

Ricordo di Maradona — Il ricordo del Campionato del Mondo vinto in Qatar è ancora vivo, così come il ricordo di Diego Maradona al quale Messi ha rivolto un pensiero: "Mi è dispiaciuto che non abbia potuto vivere quello che abbiamo vissuto noi, so cosa provava per la nazionale e voleva che l'Argentina diventasse di nuovo campione del mondo".

Il grande affetto che legava Diego e Messi: "Cerco di ricordare tutti i bei momenti che abbiamo passato insieme. So che mi amava molto, la cosa era reciproca, nonostante quello che dicevano i media. Provavamo molto affetto l'uno per l'altro, da quando mi ha incontrato mi ha sempre sostenuto, voleva il meglio per me".