Mourinho (ri)apre alla Premier: “Spero lo United si riprenda prima del mio ritorno”

Grazie alla sua comunicazione, ai risultati, al suo savoir-faire, José Mourinho ci ha messo davvero poco a far innamorare i tifosi del Fenerbahce. La squadra di Istambul ha conquistato quattro punti in Europa League in due turni, e domani ci sarà il terzo. Alla viglia dell'appuntamento contro il Manchester United, lo Special One alla stampa ha ammesso che i Red Devils sono una squadra forte, che prima o poi avrà successivo, e ha anche rivelato che ha in mente di ritornare in Premier League.