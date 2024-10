Si interromperà dopo quasi 20 anni il legame tra il Liverpool e l'immobile: i Reds mettono in vendita la villa per 4 milioni di sterline.

Dopo quasi 20 anni di onorato servizio, il Liverpool ha deciso di mettere in vendita quella che ormai era diventata la villa degli allenatori dei Reds. La decisione da parte del club, arriva dopo la scelta del nuovo tecnico, Arne Slot , di non prendere in consegna l'abitazione lasciata da Jurgen Klopp e cercare casa altrove. Secondo quanto riporta il Sun, la proprietà è sul mercato per una cifra di 4 milioni di sterline.

Liverpool, in vendita la residenza degli allenatori

Il club ha recentemente deciso di mettere in vendita la proprietà recintata dal valore di 4 milioni di sterline, segnando la fine di un rapporto ventennale con l’immobile. Secondo quanto raccontato al Sun da una fonte vicina al club, la casa nel Merseyside era stata individuata dalla società come base ideale per i nuovi allenatori, ma l'attuale tecnico, Arne Slot, ha scelto di vivere altrove. Non avverrà dunque il passaggio di consegne dopo l'addio di Jurgen Klopp. Di conseguenza, il club ha scelto di mettere sul mercato l'immobile per contenere le spese.