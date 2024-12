Carragher sul City: “Penso ci siano problemi tra Guardiola e De Bruyne”

La crisi del Manchester City è al centro dell'attenzione in Inghilterra e c'è chi ha delle risposte su quanto sta accadendo al club allenato da Pep Guardiola .

Secondo il popolarissimo Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool e commentatore di punta da quelle parti , una delle domande pertinenti riguarda un presunto problema tra il manager del Citizens e la superstar belga Kevin De Bruyne.

L'opinione di Carragher sul City

"L'ultima volta che è partito titolare (il riferimento è a De Bruyne, nda) è stato a settembre contro il Brentford. E penso che sia qualcosa di insolito, bizzarro, strano... È probabilmente il miglior giocatore che la Premier League abbia ospitato negli ultimi 10 anni e non gioca? So che ha avuto problemi di infortuni, ma ha recuperato. Perché non gioca?", si è chiesto Carragher dopo Liverpool-Manchester City 2-0 di domenica.