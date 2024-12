Il Manchester City di Pep Guardiola perde anche a Liverpool . Quarta sconfitta consecutiva in Premier League per i campioni d'Inghilterra e -11 dai Reds. I Citizens, dopo il ko di Anfield , scivolano al quinto posto in classifica dietro anche ad Arsenal, Chelsea e a pari punti col Brighton. Sono arrivate le dichiarazioni a caldo del tecnico spagnolo.

Nonostante la crisi senza precedenti per il City e per l'allenatore spagnolo, Guardiola guarda all'immediato futuro con fiducia: "Da qui inizieremo a costruire la nostra fiducia per tornare a vincere le partite. Rivoglio la mia squadra, rivoglio i miei giocatori... Da qui faremo un reset. Lo sento". Stanno facendo discutere anche gli sfottò di Anfield per il tecnico ex Barcellona e Bayern Monaco.

Liverpool-Manchester City, botta e risposta Anfield-Guardiola: le parole dell'allenatore

Dopo il 2-0 dei Reds ad Anfield si è alzato il coro "You're getting sacked in the morning". Tradotto "ti licenzieranno domattina". Guardiola ha risposto mostrando con le sue dita il numero 6 a tutto il pubblico, in riferimento alle Premier League vinte con il Manchester City. Questo il suo commento nel post partita: "Forse hanno ragione! Non me l'aspettavo ad Anfield. Forse avrebbero dovuto cantarla in passato... Non me l'aspettavo dalla gente di Liverpool, ma va bene così. Quando si vince, si ride. Io sono così orgoglioso dei miei sei titoli di Premier League".