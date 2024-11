City, Guardiola: “Perché non sono stato licenziato? La risposta è negli ultimi otto anni”

Guardiola non nasconde le difficoltà: sei partite senza vittorie, cinque sconfitte consecutive in Premier League e un incredibile crollo da 3-0 contro il Feyenoord in Champions League. Tuttavia, il tecnico invita alla calma, sottolineando come le difficoltà facciano parte del percorso: “Ho imparato per tutta la vita ad andare avanti nei momenti belli e in quelli brutti. È il numero di volte in cui ti rialzi quando cadi. Si tratta di una crisi? Dipende da voi, scrivete quello che volete. Noi siamo secondi in classifica. Abbiamo vissuto situazioni simili e torneremo. Non so quando, ma lo faremo”.