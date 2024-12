L'egiziano si gode Anfield : "È molto speciale. Questa atmosfera non la do per scontata. Mi sto godendo ogni minuto qui, mi sento come a casa. È sempre una sensazione speciale segnare ad Anfield e vincere le partite".

Liverpool, le ultime sul futuro di Salah: futuro sempre più in bilico

Salah è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il Liverpool. Anzi. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, confermate negli ultimi giorni anche dallo stesso giocatore, il futuro dell'egiziano è sempre più in bilico. I Reds non si sono ancora mossi per il prolungamento di Salah, che a partire dal prossimo gennaio sarà libero di trovare un accordo a parametro zero con un'altra società.