Liverpool, Salah: “Rinnovo? Non dipende da me, forse sono più fuori che dentro”

Salah continua a trascinare il Liverpool, ma il rinnovo di contratto non arriva: l'attaccante non ha voluto nascondersi e ha detto come stanno le cose dal suo punto di vista.

Alessia Gentile 25 novembre 2024 (modifica il 25 novembre 2024 | 11:02)

Il Southampton Football Club non è riuscito a bloccare il Liverpool che, in trasferta, ha vinto di misura anche grazie ad un super Mohamed Salah. Il match, all'ultima giornata di Premier League, è terminato 2-3 e per i Reds fondamentale con una doppietta è stato proprio l'egiziano che ha però il contratto in scadenza a giugno. Questione questa che sta attirando l'attenzione di parecchi club e che sta dando vita a parecchie indiscrezioni.

Liverpool, la verità di Salah: l'egiziano si sente deluso — In merito alla questione contratto, lo stesso top player del Liverpool ha dichiarato senza troppi giri di parole: "Siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto nessuna proposta di rinnovo. Quindi probabilmente sono più fuori che dentro. Sono qui da molti anni e non esiste un club come questo, ma la questione non è tutta nelle mie mani".

"Come dicevo - ha aggiunto la stella del club inglese - ormai è quasi dicembre e non ho ancora saputo nulla sul mio futuro. Amo i tifosi e loro amano me, ma non decidiamo noi. Ora aspettiamo e vediamo: certo, è deludente non aver avuto ancora neanche una proposta". Non è ancora chiaro come finirà la questione ma una cosa è certa: il club finora non sembra aver fatto passi per un eventuale prolungamento di contratto.