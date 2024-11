Champions League, Liverpool-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro: il comunicato

Torna la Champions League e, per il quinto turno del nuovo formato, fa ritorno anche sulla tv in chiaro: stavolta il big match trasmesso sarà Liverpool-Real Madrid.

Con questo lunedì 25 aprile si chiuderà la 13^ giornata di Serie A e già da domani si tornerà a respirare un clima calcistico tutto europeo: torna infatti la Champions League, non senza sorprese! Un vero e proprio big match sarà infatti trasmesso in chiaro: per il quinto turno sarà la volta di Liverpool-Real Madrid.

Sui propri canali social, la rete di 'TV8', ha infatti comunicato: " Siete pronti per una grande notte di UEFA Champions League ? Liverpool-Real Madrid è una sfida semplicemente imperdibile tra due squadre che hanno fatto la storia di questa competizione. Tv8 Champions Night vi aspetta mercoledì dalle 20:20 con il match tra i Reds e i Blancos e a mezzanotte non perdetevi Tv8 Gialappas Night LIVE su Tv8".

Per quanto riguarda le italiane, invece, si dovrà fare la spola tra 'Sky Sport' e a 'Prime Video' per vederle; Inter, Milan, Atalanta e Bologna andranno in onda sui canali di 'Sky Sport', mentre per la Juventus avrà l'esclusiva 'Prime Video'.