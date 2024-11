Barcellona in pole per Salah: Laporta pregusta un parametro zero da urlo

Salah, dalla prossima estate, sarà svincolato: Laporta studia un parametro zero da urlo per il suo Barcellona.

Come riportano diversi media spagnoli, una delle piste più calde è quella che collega Liverpool a Barcellona , alla corte di Hansi Flick. Il portale "Sport", soprattuto, scrive dell'interesse dei catalani che vorrebbero ingaggiare la stella egiziana a titolo gratuito dopo la scadenza del suo contratto, prevista per l'estate prossima.

Già nel 2022 Joan Laporta voleva portare Salah al Barcellona, ma la trattativa non s'è mai conclusa positivamente. Stavolta, però, nulla sembra potersi intromettere tra il club catalano e l'ex calciatore della Roma. Tra l'altro, nel 2022 il Barcellona era nel pieno della sua crisi finanziaria ed i risultati non erano dei migliori. Sotto questo punto di vista, il Barça, grazie anche ad Hansi Flick, ha riconquistato il suo appeal .

Nel corso di questa stagione, in cui il Liverpool sta giganteggiando in Premier League ed occupa il primo posto a +5 dal City, secondo, Salah sta mettendo nuovamente a ferro e fuoco il campionato. In 11 match, infatti, ha realizzato 8 gol e confezionato 6 assist. Numeri incredibili soprattutto se a questi si aggiungono quelli registrati in Champions League (1 gol e 4 assist in 4 match) e Carabao (1 gol in 2 partite).