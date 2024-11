Piqué: “Dopo vent’anni ero saturo del calcio: a un certo punto non ne puoi più”

"La Kings League - ha esordito nell'intervista - è un mix di eSports e calcio tradizionale. Noi usiamo il calcio perché sappiamo che è lo sport più seguito al mondo, ma allo stesso tempo applichiamo tante regole proprie dei videogames". Ma poi ha continuato parlando anche del passato e svelando retroscena sul suo addio al mondo del pallone: "Magari in futuro rientrerò nel calcio facendo altre cose. In questo momento mi sento focalizzato e a mio agio. Fare l’allenatore però non mi interessa, vent’anni di routine mi hanno portato alla saturazione. Ogni giorno l’allenamento, la partita ogni tre o quattro, avevo proprio bisogno di staccare".

"Sfinito anche da Guardiola? Un po’ - ha riferito. Sono stati tanti anni, anni di carriera in grandi club come il Manchester United e il Barça dove sei costretto a giocare ogni tre giorni e va a finire che a un certo punto non ne puoi più. Conservo ricordi bellissimi, ho avuto tanta fortuna e vinto tantissimo, ho realizzato il sogno di bambino, giocare al Camp Nou. Ricordo del Barça? I trofei sono solo oggetti di metallo. Ho una casa piena di coppe e medaglie, ma non do importanza a quelle. Ho invece ben presenti e vive le emozioni, i sacrifici fatti per vincere e ripetersi. Mi piace pensare che abbiamo fatto felice tanta gente".