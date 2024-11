Carragher “deluso” da Salah: “Non va mai in zona mista... è stato egoista”

L'attaccante egiziano aveva dichiarato dopo la doppietta di domenica contro il Southampton: "Deluso dal Liverpool, ancora nessuna proposta di rinnovo. Io più fuori che dentro".

26 novembre 2024

Carragher critica Salah — Dopo la vittoria di domenica per 3-2 contro il Southampton, in cui ha segnato due volte, Salah ha dichiarato di non aver ancora ricevuto un'offerta di rinnovo e di sentirsi "più fuori che dentro".

Salah (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

“C'è una grande differenza di giudizio al momento. Quello che Mo Salah e il suo agente valutano, sia in termini finanziari che di durata del contratto, e quello che valuta il Liverpool. Il motivo per cui il Liverpool non gli ha ancora offerto un contratto è che lui ha intenzione di rifiutarlo, quindi sono ancora in trattativa. Sono ansioso che raggiungano un accordo, ma devo dire che sono molto deluso", ha detto Carragher lunedì sera su Sky Sports, sottolineando la tempistica delle sue dichiarazioni.

"Ha parlato dopo la partita, le dichiarazioni sono uscite oggi (ieri, nda). Il Liverpool ha il Real Madrid a metà settimana e il Manchester City nel fine settimana, questo è il focus del Liverpool al momento. Sono sicuro che i giornalisti locali sanno che nei sette anni in cui è stato al club non è mai entrato in zona mista, si è fermato due volte, come è suo diritto, ma ha deciso di fermarsi per la terza volta in trasferta a Southampton dopo aver vinto la partita", ha tuonato. Anche Virgil Van Dijk e Trent Alexander-Arnold sono in scadenza di contratto.

Ancora Jamie — "La cosa più importante non sono loro, ma vincere la Premier League. È più importante di tutti questi giocatori, e se lui continua a fare commenti o il suo agente continua a mandare tweet criptici, è egoismo, è pensare a se stessi e non al club", ha criticato, pur evidenziando la sua grande stima nei suoi confronti.

"Per me è tra i primi cinque giocatori del Liverpool - ha spiegato Carragher -. Sceglierei Steven Gerrard, Kenny Dalglish, Graeme Souness, Ian Rush e metterei Mo Salah al quinto posto. Questa è la mia opinione su di lui, è speciale, ma...".