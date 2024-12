Paul Pogba è ancora alla ricerca di una nuova squadra dopo la separazione anticipata con la Juventus. Per il momento continuano a circolare solo rumors ed indiscrezioni sul suo conto: il centrocampista francese non ha ancora deciso con quale squadra tornare in campo dopo la squalifica per doping. Il rientro è atteso per il prossimo marzo, ma il calciatore potrà tornare ad allenarsi già da gennaio.