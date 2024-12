Intervistato ai microfoni di Prime Video ed ai canali ufficiali del club, Ruben Amorim, manager del Manchester United ha commentato la sconfitta contro l’Arsenal in Premier League, il primo ko per il tecnico portoghese da quando siede sulla...

Intervistato ai microfoni di Prime Video ed ai canali ufficiali del club, Ruben Amorim, manager del Manchester United ha commentato la sconfitta contro l'Arsenal in Premier League, il primo ko per il tecnico portoghese da quando siede sulla panchina dei Red Devils in occasione della terza sfida in campionato.

Arsenal-Manchester United, le parole di Ruben Amorim — Ruben Amorim ha commentato così la sconfitta contro l'Arsenal di Mikel Arteta: "Una gara durissima, abbiamo provato ad imporre il nostro gioco, lo avete visto, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo cercato di tenere il pallone il più possibile, avremmo potuto però essere più aggressivi, ma abbiamo bisogno di qualche sessione di allenamento in più per riuscire in questo. All'interno del rettangolo verde si percepiva che avevamo il controllo della partita, eravamo messi in campo bene e abbiamo controllato il loro gioco alla grande, poi ci sono stati i calci da fermo che hanno cambiato tutto, anche l'inerzia della gara. Due calci piazzati due gol, anche noi abbiamo avuto delle occasioni, ma non abbiamo segnato. Dobbiamo capire che l'Arsenal ormai gioca insieme da anni, noi, in due giorni, abbiamo provato a limitare ciò che loro costruiscono ormai da moltissimo tempo e non ci siamo riusciti".

We learn and we move on 👊

The boss shares his reaction to a disappointing night in the capital ⤵️#MUFC || #ARSMUN

— Manchester United (@ManUtd) December 4, 2024

Amorim ha poi parlato del percorso che ha intrapreso il Manchester United dal suo arrivo ad Old Trafford: "Dobbiamo raccogliere le cose positive e quelle negative, come in ogni gara, e continuare a lavorare sodo. Quindi bisogna rimboccarsi le maniche, iniziare a recuperare i giocatori per la prossima sfida e si riparte dallo stadio pieno dei nostri tifosi, ce la faremo, abbiamo solo bisogno di un po' di tempo".