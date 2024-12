La storia della rivalità fra l’Arsenal ed il Manchester United che, a cavallo fra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, ha tenuto banco in tutto il mondo per le tensioni, le risse, le sfide spettacolari e i momenti...

Giorgio Trobbiani 4 dicembre 2024 (modifica il 4 dicembre 2024 | 17:53)

La storia della rivalità fra l'Arsenal ed il Manchester United che, a cavallo fra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, ha tenuto banco in tutto il mondo per le tensioni, le risse, le sfide spettacolari e i momenti iconici che l'hanno contraddistinta.

Arsenal-Manchester United, storia di tensioni e battaglie — Arsenal e Manchester United sono due nobili del calcio inglese. Due grandi società con una storia più che centenaria che si sono sfidate per ben 239 volte, un numero incredibile. La prima volta fu il 13 ottobre del 1894 quando il Newton Heath, nome di allora dei Red Devils, vinse contro il Woolwich Arsenal per 3-2. Una sfida ricca di fascino che ebbe i suoi inizi non in prima divisione, bensì in seconda. Poi ci sono i match che si sono disputati in competizioni esterne al campionato, la prima risale al 10 marzo del 1906, in FA Cup, quando a vincere fu invece per l'Arsenal, con lo stesso risultato, ovvero 3-2. Fra Highbury e Old Trafford poi, a partire dalla seconda metà dello scorso secolo, le gare sono diventate sempre più avvincenti e, soprattutto, cariche di tensione per la posta in palio fino ad arrivare al culmine proprio alla fine degli anni '90 quando, da una parte c'erano i Gunners di Arsene Wenger e dall'altra i Red Devils di Sir Alex Ferguson. Ad esempio, nell'anno del clamoroso treble del Manchester United, l'Arsenal è stato sconfitto dai rivali di sempre soltanto al replay di Fa Cup, mentre in Premier League, nel match in casa, ha vinto per addirittura 3-0 con le reti di Overmars, Wreh ed Anelka.

Poi la battaglia di Old Trafford, la sfida del 21 settembre del 2003. Al termine di quella stagione, l'Arsenal vincerà la Premier League senza perdere nemmeno una sfida, ma ci andò davvero vicino in quella occasione quando, ad un quarto d'ora dal novantesimo, Ruud Van Nistelrooy, in maniera non proprio corretta, causa l'espulsione di Patrick Vieira, metronomo del centrocampo di Wenger. Un episodio che scatena la furia dei Gunners che partono in una vera e propria caccia all'uomo che porta anche ad un calcio di rigore per il Manchester United. Dal dischetto, proprio l'attaccante olandese centra la traversa e la gara terminerà per 0-0, ma segna un solco indelebile nella storia della rivalità fra i due club. Protagonista assoluto, oltre a Vieira e Van Nistelrooy, il capitano dello United, Roy Keane, strenuo difensore del compagno di squadra nonostante le scorribande degli avversari.

Arsenal contro Manchester United e le notti di Champions League — Nella stagione 2008/2009, in una circostanza clamorosamente eccezionale Arsenal e Manchester United hanno raggiunto il picco della loro rivalità, che poi pian piano sarebbe andata a scemare dal punto di vista della posta in palio durante le sfide, con la semifinale di Champions League. Un doppio match fra Old Trafford ed Emirates Stadium che ha visto trionfare i ragazzi di Sir Alex Ferguson trascinati dal canto del cigno in maglia United di Cristiano Ronaldo, il quale, dopo la successiva finale persa a Roma contro il Barcellona, passerà proprio in quella estate al Real Madrid del nuovo corso targato Florentino Perez.

Arsenal-Manchester United, le sfide dell'ultima stagione — Nell'ultima stagione, Arsenal e Manchester United si sono affrontate soltanto in Premier League. Il match di andata, che si è tenuto nel nord di Londra, ha visto trionfare i Gunners per 3-1 con i gol di Odegaard, Rice e Gabriel Jesus. Nell'ultimissimo scontro fra i due club invece, ad Old Trafford, a trionfare è stato ancora una volta l'Arsenal con la rete di Trossard. In totale sono 239 le sfide fra i londinesi ed il Manchester United con 87 vittorie da parte dell'Arsenal, 99 trionfi dei Red Devils e 53 pareggi. Il computo dei gol recita invece: 340 marcature per l'Arsenal e 361 per la squadra oggi allenata da Ruben Amorim. E stasera entrambe le squadre sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di questa storia infinita.