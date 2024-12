Fulham-Arsenal, appuntamento per l’8 dicembre: dove vedere il London derby

Domenica 8 dicembre, in occasione del Boxing Day, il Fulham ospiterà l'Arsenal per uno dei nuovi attesissimi derby di Londra: ecco tutte le info utili sul big match e dove sarà possibile vederla.

Alessia Gentile Redattore 4 dicembre - 11:01

È ufficialmente scattato il conto alla rovescia per il Boxing Day di Premier League che vedrà, tra gli altri, anche il big match in cui si incontreranno/scontreranno Fulham e Arsenal. Domenica 8 dicembre si giocherà infatti uno dei più attesi tra i derby di Londra, con le due squadre che torneranno ancora una volta a darsi filo da torcere.

Tra i club, nella classifica del campionato inglese, ci sono solamente 6 punti di distanza ma in quei 6 punti è racchiusa tutta la differenza del mondo: l'Arsenal è infatti al momento secondo, dietro solo ad un super e inarrestabile Liverpool, con 25 punti; il Fulham è invece al decimo posto con 19 punti totali. Certamente bisogna considerare che ancora c'è la 14^ giornata di Premier da disputare, ma va da sé che una vittoria o una sconfitta potranno essere in grado di ribaltare (e non di poco!) lo scenario attuale.

Solamente un pareggio, probabilmente, farebbe meno comodo; soprattutto, allo stato attuale delle cose, a coloro che saranno i padroni di casa del derby. L'attesissima gara si giocherà infatti al Craven Cottage di Londra e promette di regalare un calcio spettacolo che solo l'Inghilterra è in grado di realizzare. Vediamo allora insieme tutti i dettagli utili da conoscere e soprattutto dove sarà possibile vedere il big match in programma per domenica.

Follow Fulham away.

— Fulham Football Club (@FulhamFC) December 3, 2024

Sky, Now o Dazn? Ecco dove poter vedere Fulham-Arsenal — La data fissata è appunto quella dell'8 dicembre; la 15^ giornata di Premier League metterà contro due squadre dalla grande rivalità e allo stesso tempo un derby che promette di entusiasmare, complice anche la classifica decisamente corta. Lo spettacolo londinese andrà in scena alle ore 15:00 di domenica e sarà trasmesso da Sky Sport Calcio, così come tutto il resto del campionato britannico.

Per dirigere il match è stato scelto l'arbitro inglese Chris Kavanagh, classe 1985, direttore di gara che ha avuto modo di maturare un'importante esperienza in Premier League (basti pensare che il suo debutto risale al 2017), nato a Manchester e assegnato alla sezione Lancashire. I motori iniziano perciò a scaldarsi e, in attesa di comprendere cosa succederà nella 14^ giornata in cui il Fulham se la vedrà con il Brighton (sempre in casa) e l'Arsenal con il Manchester United, i tifosi dell'una e dell'altra fazione stanno già iniziando inevitabilmente a proiettarsi sull'imperdibile Boxing Day di questo 2024.

⚪️

Manchester United

⏰ 8.15pm (UK)

Premier League

Emirates Stadium pic.twitter.com/6BVUY5tFUC