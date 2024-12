Alla vigilia della super sfida contro il Manchester United, dopo le parole di Ruben Amorim, Mikel Arteta, manager dell’Arsenal, ha presentato la sfida con i Red Devils, una grande classica della Premier League che vivremo nella serata di...

Mikel Arteta presenta la sfida con il Manchester United "Come stanno Thomas Partey e Gabriel dopo l'ultima sfida?"

"Avremo una riunione nel pomeriggio proprio per questo motivo, durante la sessione di allenamento abbiamo monitorato le varie situazioni, faremo ulteriori controlli un po' più lontani dall'attività e poi, dopo il meeting, deciderò cosa fare, chi scegliere, chi è a disposizione e chi farà parte dell'undici titolare. Tutti vogliono giocare".

"Vuole dare un consiglio al collega Amorim, appena arrivato al Manchester United?"

"Questo lavoro è difficilmente pronosticabile. Io ho preso questo nuovo incarico a metà stagione e poi siamo stati travolti dal COVID, si può pianificare quanto vogliamo, ma alla fine il calcio porta sempre degli imprevisti".

"Pensa che Saka può migliorare ancora? Può essere paragonato a Cristiano Ronaldo per alcuni numeri?"

"In termini di numeri abbiamo di certo notato un grande miglioramento da parte di Bukayo Saka, in ogni singola stagione ha sempre fatto uno step in più. Diventa sempre più solido, annata dopo annata. Saka è un ragazzo che aspira sempre a qualcosa in più e sono convinto che potrà migliorare ancora negli anni. Un paragone nei numeri con Ronaldo? A vederle sono statistiche ottime. Probabilmente, quando è arrivato al Manchester United, nessuno si aspettava un impatto di questo tipo da parte di Cristiano Ronaldo, ma anche in quel caso ad influire molto è stata la sua enorme mentalità vincente. Ronaldo ha sempre avuto una grandissima etica del lavoro, una grande attenzione nel migliorarsi costantemente e la fortuna di giocare all'interno di una squadra capace di essere dominante. Penso che un costante di questo tipo sia necessario e che Saka stia lavorando bene in quest'ottica".

"Jorginho migliora tutti". Arteta tesse le lodi del mediano italiano — "Come vede Jorginho?"

"Jorginho ha una qualità enorme, lui una grandissima dote che è quella di rendere tutti gli altri migliori quando è in campo, aumenta i valori dei suoi compagni di squadra. Gli ho sempre detto di farsi trovare pronto perché ci sarà sempre un momento dove avremo bisogno di lui. Jorginho è sempre a disposizione, ha un'etica del lavoro fantastica e assolutamente sarà importantissimo per noi".

"Lo United può credere ancora nel titolo?"

"Siamo davvero soltanto all'inizio della stagione e penso che ogni club che abbia la possibilità di mettere delle vittorie in fila abbia la chance di entrare in corsa per il titolo, tutto è possibile in questo momento della stagione".