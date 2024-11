L'allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l'Arsenal valevole per il quarto turno della fase a gironi di UEFA Women's Champions League

Sergio Pace Redattore 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 22:38)

Il poker subito in casa contro l'Arsenal lo scorso 12 novembre è stato duro da digerire. La Juventus Women vuol rialzare la testa nel match contro le Gunners valevole per la quarta giornata del Gruppo C di UEFA Women's Champions League.

Nella gara d'andata l'Arsenal, dopo essere passato in vantaggio al 38' con Frida Maanum, ha poi dilagato nel finale con Stina Blackstenius, Mariona Caldentey e Caitlin Foord chiudendo il match sul 4-0. Sconfitta larga e pesante per le bianconere che ora hanno tutta la voglia di rifarsi nel match di ritorno a Londra. In conferenza stampa è intervenuto l'allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi: "Siamo vogliosi di giocare questa partita, ha un serie di significati per noi. Non ultimo quello di voler dimostrare che non siamo la squadra del match d’andata. Abbiamo vissuto questa vigilia consapevoli dell’importanza della sfida e delle nostre qualità, sappiamo come possiamo fare male agli avversari".

Verso Arsenal-Juventus Women, le parole di mister Canzi — Il tecnico della Juventus Women, Massimiliano Canzi, ha poi aggiunto: "Rispetto alla gara della settimana scorsa dovremo essere più concreti nelle occasioni che si presenteranno. Dovremo essere bravi a rimanere in partita per più tempo nonostante la forza dell'Arsenal. Ovviamente ci siamo parlati dopo l'incontro giocato in casa e potevamo sicuramente fare meglio. Uno dei pochi vantaggi di quando le cose non vanno per il verso giusto è che si individuano più facilmente gli errori e di conseguenza si capisce bene dove è necessario intervenire.

Per filosofia di gioco mi aspetto una partita simile all’andata. Loro hanno un’identità ben precisa e cercheranno di esaltare i propri punti di forza. Noi dobbiamo avere grande equilibrio e fare molta attenzione alla fase difensiva per poi sfruttare le nostre abilità in campo aperto".