Dopo sei giornate di campionato a punteggio pieno e il successo all'esordio contro il Valerenga , la Juventus femminile incassa la prima sconfitta stagionale nella seconda giornata del girone C della Champions League Women . Le bianconere sono state battute 0-2 dalle tedesche del Bayern Monaco . La squadra allenata da Massimiliano Canzi avrà l'opportunità di rifarsi in campo europeo nel prossimo incontro del 12 novembre, quando ospiteranno l'Arsenal .

Il Galatasaray ospita la Roma

La Roma Femminile scenderà in campo giovedì all'Atatürk di Istanbul contro il Galatasaray nella seconda giornata del gruppo A di Champions League. Dopo la vittoria di misura ottenuta contro il Wolfsburg nella gara precedente, le giallorosse andranno a caccia del bis per riscattare la sconfitta rimediata in campionato, proprio contro la Juventus, e per arrivare al meglio al prossimo turno di Serie A, quando affronterà il Milan.