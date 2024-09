Champions League Women, Juventus e Roma femminile eliminano rispettivamente Psg e Servette e volano alla fase a gironi. Fuori la Fiorentina col Wolfsburg

Vincenzo Bellino Redattore 26 settembre 2024 (modifica il 26 settembre 2024 | 22:25)

Juventus e Roma femminile si qualificano alla fase a gironi della Champions League Women. Le bianconere superano in trasferta 2-1 il Psg e bissano il successo della gara d'andata (3-1); vittoria roboante per le giallorosse che in Svizzera rifilano sette gol al Servette (7-2). Nulla da fare, invece, per la Fiorentina che dopo il 7-0 dell'andata, incassa altre cinque reti in Germania dal Wolfsburg e viene così estromessa dalla competizione europea.

Juventus, Cantore e Bonansea eliminano il Psg — La Juventus Womenvola alla fase a gironi della Champions League Women. La squadra allenata da Massimiliano Canzi, dopo il 3-1 dell'andata, si impone anche in Francia, in casa del Psg. Approccio alla gara devastante delle bianconere che al 2' sbloccano con Cantore; le parigine trovano la forza di pareggiare ad inizio ripresa con un calcio di rigore di Leuchter, ma a 18' dal traguardo la rete della neo-entrata Bonansea scrive la parola fine all'incontro e mette in ghiaccio la qualificazione.

La Roma asfalta il Servette — Fa festa anche la Roma Femminile di Elisabetta Bavagnoli. Le giallorosse, vittoriose 3-1 all'andata, dilagano contro il Servette nella gara di ritorno in Svizzera. Partita mai in discussione allo Stade de Genève, le capitoline sbloccano l'incontro al 12' con Haavi e raddoppiano dopo 120 secondi con Dragoni.

Le padrone di casa trovano il 2-1 al 23' con Saoud ma è soltanto una mera illusione perchè la Roma arrotonda il punteggio sul finire della prima frazione di gioco, trascinata dalle reti di Giugliano e Kumagai. Ad inizio ripresa Dragoni firma la doppietta personale al 55', allo scoccare dell'ora di gioco c'è spazio per l'altro goal della bandiera del Servette, prima del settebello che porta la firma di Valentina Giacinti. Doppietta anche per l'attaccante della Nazionale italiana.

Fiorentina umiliata dal Wolfsburg — Nulla da fare per la Fiorentina, letteralmente umiliata dal Wolfsburg. Alla compagine Viola non riesce la rimonta impossibile; dopo il 7-0 della scorsa settimana incassato al Viola Park, arriva un altro passivo duro da digerire per la squadra allenata da Sebastian de la Fuente che viene sconfitta 5-0 nella sfida di ritorno in Germania e non riesce a staccare il pass per la fase a gironi della Champions League Women.