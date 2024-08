Derby femminile, in A dopo 2 stagioni c’è Lazio-Roma

Sale l'attesa per il derby femminile di serie A che si gioca subito alla prima giornata (stasera ore 21.05). La Lazio neopromossa ospita la Roma campione d'Italia. Una sfida che promette spettacolo: in campo e sugli spalti.

Lazio e Roma tornano a disputare un derby in Serie A esattamente a 2 anni, 3 mesi e 16 giorni dal precedente (il 14 maggio 2022, dove le giallorosse si imposero 3-0). Le biancocelesti avevano perso anche il primo incrocio nella competizione, nel girone d’andata di quel campionato: 2-3 in trasferta il 12 dicembre 2021.

Riparte il campionato della Lazio neopromossa in serie A. C'è subito il derby con la Roma. Ecco come inquadra la sfida il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia .

“Cuore, testa e gambe ho detto alle ragazze. Entriamo in campo con rispetto, ma col motore acceso cercando di replicare quello che facciamo in settimana. Dobbiamo avere il piacere di giocarci questa partita. Si riparte, ma fortunatamente lavoriamo già da tanto tempo. Partenza super e ben vengano partite così importanti da giocare così la squadra metabolizza subito l’importanza del campionato e la consapevolezza dei colori che indossiamo. Il pericolo maggiore? La loro conoscenza tattica, è il terzo anno che sono insieme. Hanno vinto trofei. Sulla carta reciteranno un ruolo importane per la vittoria del campionato. Noi da neo promossa abbiamo voglia di metterci dentro con la mentalità giusta, senza mai speculare. Dobbiamo avere il piacere di esserci perché ce lo siamo meritati".

“È una partita particolare e sentitissima a Roma. Ci prenderemo la responsabilità del caso di giocare una partita così importante alla prima giornata. Questo sarà un campionato molto complicato, molte squadre stanno alzando il livello e non dobbiamo dare nulla per scontato. Siamo la squadra che ha vinto negli ultimi due anni lo Scudetto, ma partiamo tutti da zero punti. Tutte le partite saranno da giocare con grande intensità e determinazione e con la fame che ci ha contraddistinto in queste stagioni. Sarà un campionato molto duro a partire dalla prima partita”.