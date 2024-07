Lazio femminile, Colombo: “Derby? Roma forte, ma…”

Direttamente dal ritiro di Torgiano delle biancocelesti, ecco le parole della centrocampista Colombo: "La serie A è un altro mondo e un altro livello. Il nostro obiettivo sarà la salvezza e con il lavoro del mister faremo vedere bel calcio".

Emanuele Giacometti 30 luglio 2024 (modifica il 30 luglio 2024 | 16:09)

La Lazio femminile è pronta a tuffarsi in una nuova ed entusiasmante avventura. Le biancocelesti infatti, da neopromosse, affronteranno il campionato di Serie A. Nuova stagione, che la squadra di mister Grassadonia, sta preparando in Umbria, precisamente dal ritiro di Torgiano.

Colombo sul ritiro e il mister — Dopo qualche giorno di ritiro dunque, la centrocampista Sofia Colombo ha parlato ai media. “Sono giorni di lavoro intenso in cui si sta tanto in campo. Sono giorni in cui anche le nuove si stanno integrando, facciamo le serate canto in cui chi è nuovo canta e sta entrando in squadra. Il mister? Lo vedo più maturo, lui arrivava dal maschile mentre quest'anno lo vedo molto più col calcio femminile capisce anche meglio come comportarsi e gli allenamenti sono anche molto divertenti nonostante si fatichi”.

Colombo, il commento sulle nuove compagne — Sofia Colombo, fa poi un commento sulle tre nuove compagne di reparto: “Stanno andando bene, Flaminia non la conoscevo ma è stata un innesto positivo per la squadra la stiamo aiutando anche con i movimenti dello scorso anno che per lei sono nuovi. A centrocampo ora siamo in cinque e stiamo lavorando bene, siamo contente”.

Colombo e il derby contro la Roma — Immancabile una domanda sul derby: “Non ce lo aspettavamo alla prima giornata, ma questo è positivo, perchè affrontare squadre forti ti dà alte motivazioni. La Roma ha investito prima sul femminile ed è arrivata a certi obiettivi non per niente, gioca la Champions e ha vinto gli ultimi Scudetti sa dunque come comportarsi. Noi siamo la squadra cadetta che sale dalla B e arriva da underdogs, ma non si sa mai. Soprattutto nei derby non si sa mai il risultato. La serie A? E' un altro livello. È un campionato importante e l'obiettivo è di rimanere nella massima serie, stiamo lavorando per questo ci vorranno magari un paio di mesi ma sono fiduciosa perché con il lavoro del mister faremo vedere del bel calcio”.

Chi è Sofia Colombo — Sofia Colombo è una centrocampista classe 2001, dotata di un’ottima tecnica individuale e di un ottimo tempo di inserimento. Muove i primi passi nel settore giovanile del Mozzanica con cui debutta anche in massima serie nel settembre del 2018 trovando qualche mese dopo la sua prima doppietta personale. La stagione successiva approda all’Inter prima di passare in prestito al Verona e al Napoli. E' alla Lazio dal 2022. Nel suo palmares anche nove presenze con l’Italia Under 19.