L'allenatore dell'Arsenal, Mikel Arteta, nel corso della conferenza stampa in vista del derby londinese contro il West Ham, ha parlato di Raheem Sterling, che ancora non ha trovato molto spazio in stagione

Sergio Pace Redattore 29 novembre - 12:17

L'Arsenal sembra essersi lasciato alle spalle il breve periodo di inizio novembre. I Gunners, dopo aver battuto 3-0 il Nottingham Forest in Premier League, hanno rifilato cinque gol allo Sporting Lisbona al José Alvalade nel match valevole per la quinta giornata di Champions League.

Una vera e propria cooperativa del gol contro i Leoni, sono andati a segno Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Bukayo Saka e Leandro Trossard. Archiviato l'impegno in Europa, per l'Arsenal di Mikel Arteta è ora giunto il momento di spostare nuovamente il mirino sulla Premier League. Sabato 30 novembre alle 18:30 i Gunners sfideranno il West Ham in uno dei tanti derby di Londra in programma.

Arsenal, Arteta fa il punto su Sterling — Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, nel corso della conferenza stampa in vista del match contro il West Ham ha parlato anche di Raheem Sterling: "Sta facendo del suo meglio, la sua applicazione e il suo impegno nei confronti della squadra sono stati eccezionali e ora è il momento per me di dargli più minuti. Per questo motivo l'ho mandato in campo nel corso della gara contro il Nottingham Forest. Finora il suo impiego è dipeso solo e soltanto da me. Il suo impegno è stato massimo".

Sterling, trasferitosi all'Arsenal dal Chelsea in estate, è sceso in campo solo in cinque occasioni in campionato, di cui 2 partendo dal primo minuto. In Premier solo un assist, mentre ha realizzato un gol e fornito un assist in 2 presenze (tutte da titolare) in Carabao Cup.