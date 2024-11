Arsenal, Arteta: “Contro l’Inter troppe occasioni sprecate, con lo Sporting sarà diverso”

L'Arsenal se la vedrà con lo Sporting Lisbona in trasferta in Champions League e, proprio in vista del big match, ha parlato di ciò che si aspetta dai suoi Mikel Arteta.

Alessia Gentile 26 novembre 2024 (modifica il 26 novembre 2024 | 13:42)

L'Arsenal questa sera, alle ore 21:00, approderà in casa dello Sporting Lisbona per il quinto turno del nuovo format della Champions League; per l'occasione ha parlato, sponda Gunners, in conferenza stampa Mikel Arteta. Di seguito le sue parole.

Arsenal, Arteta in conferenza alla vigilia del big match contro lo Sporting Lisbona — "Contro l'Inter abbiamo avuto tante occasioni e non abbiamo segnato ed è quello che dobbiamo fare domani. Lo Sporting ha segnato in ogni partita, dobbiamo provare a fermare questa striscia. È una squadra molto forte. Gyökeres? Voglio parlare della squadra e degli allenatori che hanno fatto un grande lavoro allo Sporting. Mi piace? Capisco la domanda ma preferisco parlare di tutto lo Sporting, hanno giocatori straordinari in diversi ruoli".

We are our legacy 💚 It’s time… ⭐️

— Sporting CP (@SportingCP) November 26, 2024

"Volevamo essere più avanti in classifica ma dobbiamo lottare per risalire. Vincendo la partita di domani abbiamo una grande possibilità di riuscirci. Contiamo su tutti i giocatori per poter fare buone prestazioni. È difficile affrontare un avversario a due anni di distanza. Adesso le squadre sono diverse, sicuramente sono più forti. Il cambio in panchina dello Sporting cambia le cose? Ogni allenatore cambia e fa cose diverse, ho cercato di capire cosa vuole fare, come posso sorprenderlo e trovare un modo per causare problemi alla sua squadra. Manchester City? Abbiamo guardato anche questa partita, tra le altre. Contro il City lo Sporting ha giocato una partita memorabile".