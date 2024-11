A 14 anni ha stregato Arteta e ora si allena in prima squadra: chi è Max Dowman

Con l'Arsenal, prima squadra s'intende, si sta allenando un giovanissimo ragazzo di 14 anni, che risponde presente al nome di Max Dowman . Arteta lo aveva già convocato per qualche allenamento nel finale della scorsa stagione, ma ora il centrocampista classe 2009 si sta allenando con costanza con i grandi. Dowman, tra l'altro, ha già infranto alcuni record: è, per esempio, il più giovane marcatore della storia della Youth League , avendo realizzato contro l'Atalanta un gol a 14 anni e 9 mesi.

Su di lui hanno speso parole d'oro in tanti, tra cui anche Jack Wilshere, ex calciatore dell'Arsenal. Il centrocampista inglese su Max Dowman s'è espresso in questi termini: "Ha un talento sopraffino. Bisogna essere bravi a gestire questo ragazzo. È importante non fargli perdere spensieratezza e divertimento". A 14 anni, Dowman è senz'altro uno dei prospetti più interessanti del palcoscenico calcistico europeo, ed è senza dubbio nel posto migliore per poter valorizzare il suo talento.