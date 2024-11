Arsenal, Arteta: “Calafiori si è allenato! Perdiamo White, sarà out per mesi”

Arteta è tornato a parlare in conferenza alla vigilia di Arsenal-Nottingham Forest: le parole del tecnico sui recuperi e sugli infortunati.

Alessia Gentile 22 novembre 2024 (modifica il 22 novembre 2024 | 16:38)

L'Arsenal tornerà in campo domani, alle ore 16:00, per affrontare in casa propria il Nottingham Forest; per l'occasione, in conferenza stampa, ha parlato Mikel Arteta che ha rivelato una buona notizia ma anche una cattiva.

Arteta in conferenza stampa: una notizia buona e una (su tutte) cattiva per l'Arsenal — In conferenza stampa, Mikel Arteta ha dichiarato: "Ben White sarà purtroppo fuori per mesi. Ha affrontato diversi tipi di problemi, mai la stessa cosa. Abbiamo dovuto prendere una decisione, non c'è stato alcun miglioramento nelle ultime settimane. Sappiamo che Ben è disposto a spingersi oltre ogni limite, ma siamo arrivati a un punto in cui era necessario proteggere il giocatore".

"Abbiamo deciso di optare per l'intervento chirurgico - ha chiarito il tecnico - e lui è stato d'accordo con questa scelta. Questo lo terrà fuori per alcuni mesi. Dobbiamo vedere come reagirà dopo l'intervento; non mi aspetto che sia fuori per sei mesi, ma non posso dire con esattezza quanto tempo ci vorrà".

"Bukayo Saka e Declan Rice hanno preso parte oggi alle loro prime sessioni parziali - sono andati molto bene. Riccardo Calafiori si è allenato; la sua riabilitazione è andata davvero bene. Questa settimana ha lavorato in campo, oggi si è allenato con noi - e sarà di nuovo disponibile per la squadra. Kieran Tierney non è ancora pronto. Ha fatto un paio di sessioni con il gruppo, ma non è ancora in condizione di unirsi a loro. Takehiro Tomiyasu ci metterà ancora un po' di tempo".

